Migranti: Berrino (Fdi), ‘donazione Pd a Open Arms contro una legge dello Stato’

Settembre 6, 2023

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Fino a ieri erano noti per le passerelle sulle imbarcazioni delle ong che navigano nel Mediterraneo. Ora gli esponenti del Pd sono passati a una fase successiva di consonanza con queste organizzazioni autodefinite umanitarie: nei giorni scorsi, infatti, alcuni esponenti dem, come annunciato da loro stessi, sono saliti a bordo di una nave Open Arms per portare una somma di denaro, frutto di una donazione, per far fronte alle spese. Quali spese? Presto detto: quelle che l’imbarcazione, in stato di fermo al porto di Marina di Carrara, gravano sull’organizzazione per aver violato il decreto Cutro. Il Pd, dunque, pur di sostenere la causa delle Ong, si schiera contro una legge dello Stato italiano favorendo così l’immigrazione clandestina e il turpe mercato sulla pelle di disperati”. Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.