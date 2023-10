Migranti: Berruto (Pd), ‘Ius soli sportivo presidio di civiltà’

Ottobre 2, 2023

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “La Figc ha chiarito con una circolare, che mi auguro abbia ampia diffusione, che occorre rispettare la legge (art. 15 comma 3 dl 36/21): ovvero che tutti i minori privi di cittadinanza italiana possono essere tesserati (senza più il vincolo di aver compiuto i 10 anni di età) semplicemente dimostrando di avere un anno di frequentazione scolastica”. Così Mauro Berruto, deputato Pd e responsabile sport del Partito Democratico.

“Lo Ius Soli sportivo non è affatto abrogato e continua ad essere un presidio di civiltà. E credo sia evidente che mai una federazione potrebbe abrogare una legge dello stato. C’è stata molta confusione, purtroppo, per cui continuiamo a sottolineare la necessità di una comunicazione efficace e di definire procedure semplici e chiare per il tesseramento dei minori senza cittadinanza italiana, nel rispetto di quel ‘valore sociale’ dello sport ora riconosciuto anche dall’art 33 della nostra Costituzione”.