Migranti: Bicchielli (Nm), ‘non esiste accoglienza senza integrazione’

26 Novembre 2024

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “La gestione dei flussi migratori è nel programma del centrodestra, che dagli elettori ha ricevuto un preciso mandato. L’idea che ci guida è che non esiste accoglienza senza integrazione, ed è quello che sta facendo il Governo Meloni”. Lo ha affermato Pino Bicchielli, vicecapogruppo di Noi moderati alla Camera, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal GOverno sul cosiddetto decreto legge flussi.

“Hanno accusato questo provvedimento di razzismo perché stabiliamo che chi entra in Italia deve farlo in maniera sicura e debba poter intraprendere un percorso di integrazione nel sistema economico e sociale. Questo -ha sottolineato- non è razzismo, è semplicemente umanità. Si è anche creato, sui flussi migratori, uno scontro tra poteri dello Stato: ritengo che, con la definizione delle competenze fra le sezioni specializzate in materia di immigrazione e le Corti d’Appello, potranno essere risolti gran parte dei dubbi e delle incertezze emerse in questi giorni”.

“Questa maggioranza -ha concluso Bicchielli- continuerà a portare avanti con convinzione e fermezza il modello di gestione della prima accoglienza e delle procedure di rimpatrio, con le dovute correzioni, se necessario, mettendo in atto tutto quanto utile al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di sicurezza e tutela delle vite umane, che siano italiane o straniere”.