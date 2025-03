Migranti: Bignami, ‘da Cassazione decisione contraria a buon senso’

7 Marzo 2025

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “È incomprensibile la decisione della Cassazione di riconoscere un risarcimento per i clandestini a bordo della nave Diciotti a cui fu impedito di sbarcare in Italia. In pratica, per i magistrati adesso coloro ai quali viene giustamente impedito di sbarcare illegalmente nella nostra Nazione possono ottenere un indennizzo pagato da tutti gli italiani. Una decisione contraria ad ogni buon senso. Fratelli d’Italia ribadisce il suo impegno nel contrastare l’immigrazione illegale di massa e combattere i trafficanti di morte e conferma che in Italia si entra soltanto nel pieno rispetto della legge”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.