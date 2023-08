Migranti: Boccia, ‘con propaganda non si risolvono problemi’

Agosto 25, 2023

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – I sindaci italiani sono disperati. Fino a quando la politica continuerà a fare solo propaganda sulla disperazione della vita delle persone non risolveremo alcun problema”. Lo ha affermato il capogruppo del pd al Senato, Francesco Boccia, ai microfoni di ‘Agrà estate’ su Raitre.

“La destra in Italia -ha aggiunto- ha fatto una narrazione propagandistica, da campagna elettorale becera, sul tema immigrazione. Hanno parlato di blocchi navali, che ovviamente non si potevano fare. Giorgia Meloni è andata in Tunisia a fare una passerella che non ha risolto nulla rispetto ai flussi da quel Paese. Le navi continuano a partire e l’Europa non è riuscita a fare accordi di collaborazione con i Paesi del Maghreb come avrebbe dovuto. E ora nella totale incapacità di affrontare la situazione il Governo fa la faccia feroce e vara provvedimenti assurdi e punitivi nei quali si dice alle navi delle Ong che prestano soccorso, aiutando anche le navi italiane, che non lo possono fare”.