Migranti: Boccia, ‘totale fallimento governo Meloni, Italia più disumana e insicura’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Nella tragedia migranti c’è tutto il fallimento del governo Meloni e non solo per l’orrore della speculazione politica sulla vita di chi è disperato, ma anche per l’approssimazione con cui gestiscono un fenomeno che farà aumentare anche l’insicurezza. Un grazie speciale ai tanti volontari che sono qui nell’hotspot a partire dalla Croce rossa italiana e alle forze dell’ordine che fanno un lavoro straordinario con medici e operatori sanitari. Qui, rappresentando tutto il popolo italiano, con grande spirito di solidarietà, si sono messi sulle loro spalle il dramma di tante donne e tanti uomini che arrivano sull’isola per scappare da fame, guerre e miseria. La politica italiana tutta senza distinzione di colori politici deve aiutare Lampedusa”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, visitando l’hotspot di Lampedusa con Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd siciliano e deputato, la deputata Giovanna Iacono e Michele Catanzaro, capogruppo dem in regione.

“Il Pd della Sicilia – prosegue Boccia – ha fortemente voluto inaugurare proprio a Lampedusa la festa dell’Unità regionale perché lancia un messaggio politico chiaro: il governo deve smetterla con la propaganda e aprire un dialogo vero in Parlamento sulle proposte dell’opposizione”. “Il Pd con la segretaria Elly Schlein ha fatto sette proposte chiare: dall’abolizione immediata della legge Bossi-Fini alla battaglia comune per superare i trattati di Dublino fino alla messa in atto di una Mare Nostrum europea e al rafforzamento delle cooperazione internazionale. Dobbiamo creare veri canali legali di ingresso”, spiega ancora il capogruppo dei senatori dem.

“A oggi dopo quasi un anno di governo non è stato fatto nulla nonostante gli ingressi record di oltre 133mila migranti in soli nove mesi. Insistiamo da mesi per ridare ai sindaci poteri e risorse per poter fare un’adeguata attività sull’accoglienza che oggi non sono più in grado di fare. Si fermino con la propaganda securitaria perché fino a ora hanno fatto solo danni, ci hanno emarginato in Europa e non solo siamo diventati un Paese disumano agli occhi di tutti ma siamo anche un Paese meno sicuro perché con la destra al governo arrivano più migranti che vengono portati nelle periferie senza criterio, senza soldi e aumenteranno le tensioni sociali nelle aree più bisognose del Paese. Si fermino fino a quando sono un tempo”, conclude Boccia.