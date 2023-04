Migranti: Boccia, ‘via protezione speciale aumenta solo illegalità, assurdo’

Aprile 14, 2023

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Siamo di fronte ad un governo assurdo che prima porta in Parlamento un decreto sbagliato, fatto solo per la propaganda, poi dichiara lo stato d’emergenza. Oggi Piantedosi lo derubrica a fatto tecnico ma la maggioranza, succube della Lega, presenta emendamenti a quel decreto che stravolgono e aboliscono la protezione speciale”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Contorsioni continue che confermano che questa destra non sa e non può risolvere un problema strutturale come l’immigrazione ed allora si affida a misure di pura propaganda, sulla pelle dei migranti, che non risolveranno nulla ma allargheranno solo i confini dell’illegalità e del sommerso”.

“Siamo di fronte a scelte che nulla hanno a che fare con l’umanità ma sono figlie di una pericolosa demagogia: i migranti non cercano il porto più vicino per la ‘protezione speciale’ ma perché scappano da guerra e fame”.