Migranti: Boldrini (Pd), ‘contro Apostolico metodi intimidatori’

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Ricordo bene quella manifestazione sul molo di Catania, nell’agosto 2018. Diciamo subito che si trattava di una iniziativa civica e non di carattere politico. C’erano associazioni laiche e cattoliche, sindacati, scout, preti, professori, avvocati e gente comune che voleva dire no al sequestro dei migranti sulla Diciotti messo in atto dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. Ricordo che nei pressi salutai Gianfranco Miccichè che era salito sulla nave poco prima di me. Anche Maria Elena Boschi andò a bordo, così come Riccardo Magi e altri parlamentari. Insomma, lo sdegno era generale e si sentiva la necessità di esprimerlo”. Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

“Manifestare – prosegue – è un diritto previsto dalla Costituzione e in questo caso si trattava di un presidio pacifico contro la compressione dei diritti fondamentali delle persone a bordo della nave. Strumentalizzare la presenza in quel contesto della giudice Apostolico è veramente inaccettabile. Anziché contestare nel merito i punti dell’ordinanza, che a parere degli esperti è solida e ben motivata, Salvini sta facendo di tutto per minare la reputazione della giudice di Catania indagando nella sua vita privata solo perché ha firmato un provvedimento che non piace al governo. E questo metodo intimidatorio va condannato con forza. Ma va anche chiarito chi ha fornito un video vecchio di cinque anni a Salvini identificando Apostolico tra i manifestanti”. “Esistono dei dossier su chi partecipa a iniziative pacifiche? Chi li redige e perché? Il Pd chiederà al governo di fare chiarezza in Parlamento”, conclude Boldrini.