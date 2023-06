Migranti: Boldrini (Pd), ‘Piantedosi festeggia ma patto non aiuta Italia’

Giugno 9, 2023

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Ci risiamo: Piantedosi presenta un macchinoso patto europeo su immigrazione e asilo come una grande svolta e una vittoria del governo. Ma di cosa si rallegra? L’accordo raggiunto non sostiene i Paesi di primo approdo di cui l’Italia fa parte; la solidarietà fra Stati è contemplata, ma può essere barattata con un pagamento in denaro ‘una tantum’ a migrante, liberandosi così dell’obbligo di accoglienza; i migranti vengono gestiti come se non fossero persone. C’è solo un dato degno di nota: gli amici sovranisti di Meloni non hanno votato a favore e le hanno voltato le spalle”. Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata del Partito democratico della commissione Esteri.