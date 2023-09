Settembre 15, 2023

Roma, 15 set (Adnkronos) – Con il presidente tunisino Saied “io l’accordo non l’avrei firmato così. Non mi pare che aiuti, è un ricatto al quale siamo sottostati. Ma non sono contrario a firmare accordi di questo tipo in relazione ai bisogni che abbiamo di partenze e arrivi”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a ‘L’aria che tira, su La7.