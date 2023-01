Migranti: Bonaccini, ‘curioso navi mandate in comuni amministrati dal Pd’

Gennaio 12, 2023

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Noi abbiamo accolto un centinaio di migranti a Ravenna, su richiesta del governo. E lo faremo sempre quando ci verrà chiesto perchè la solidarietà non deve conoscere colore politico. Ma è un po’ curioso che queste navi vengano fatte attraccare in porti di comuni amministrati dal Pd e fanno fare circumnavigazioni in mare… Quindi sarò malizioso ma voglio vedere in conferenza della regioni i numeri del piano sbarchi per il futuro”. Così Stefano Bonaccini a margine di un’iniziativa a Siena.