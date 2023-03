Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Noi saremo al fianco del governo italiano per chidere all’Europa di fare di più per i corridoi umanitari e ridistribuzione ma voi avete seminato vento in questi anni e ora raccogliete tempesta e non siete credibili per trattare in Europa”. Così Stefano Bonaccini all’assemblea del Pd.