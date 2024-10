Migranti: Bonaccini, ‘in Albania propaganda al costo di 1 mld, si metta in sanità’

14 Ottobre 2024

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Per me è una scelta di pura propaganda. Altri Paesi interessati? Non mi pare che nessun Paese europeo stia costruendo centri” come quelli in Albania. “Con un costo di un miliardo di euro. Non sanno come trovare i soldi per la sanità? Comincino a prenderli da lì”. Così Stefano Bonaccini a Tagadà su La7.