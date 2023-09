Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Da presidente di Regione dico che non possiamo accogliere tutti e chiunque. La destra sta pensando a un Cpr per regione, ma non serviranno per accogliere, ma per mettere quelli pericolosi. A casa mia quelli pericolosi si mettono in galera. E si non mischino i minori a delinquenti adulti perchè un modo per far diventare delinquenti anche loro”. Così Stefano Bonaccini a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.