Migranti: Bonaccini, ‘stanno fallendo miseramente, lo dicono amministratori c.destra’

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set (Adnkronos) – Sui migranti “stanno fallendo completamente rispetto alla narrazione costruita con una propaganda urlata rispetto al blocco degli sbarchi e alla chiusura dei porti che sta fallendo miseramente. Questo non lo dico io ma i miei colleghi presidenti di Regione del nord, sindaci della Lega e del centrodestra”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a ‘L’aria che tira’, su La7.

Il presidente del Pd ha parlato di una “gestione improvvisata. Hanno scommesso sul fatto che non ci sarebbe stata una ondata drammatica, che non è colpa loro. Ma se annunci porti chiusi, è finita la pacchia, prima gli italiani e ti ritrovi migranti su migranti senza alcuna gestione organizzata per i loro elettori è un bel problema”.