Migranti: Bonafè, ‘blitz destra per ripristino decreti sicurezza’

Marzo 9, 2023

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “A pochi giorni dalla tragedia di Cutro e senza che il ministro Piantedosi abbia di fatto chiarito i tanti punti ancora oscuri sul mancato salvataggio dei migranti, la maggioranza tenta addirittura il colpo di mano per ripristinare i Decreti Sicurezza di Salvini, avviando oggi l’iter di una apposita proposta di legge in commissione Affari Costituzionali di Montecitorio”. Così la vicepresidente dei Deputati Pd Simona Bonafè, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web Radio dem.

“Prima il decreto ong che rende difficile la vita a chi salva le persone in mare, adesso con questa proposta di legge, la maggioranza continua ad affrontare in maniera ideologica un fenomeno epocale e sensibile come quello delle migrazioni, ma non basteranno i muri normativi a dissuadere le persone a fuggire da guerre e persecuzioni. Contro questa logica, il Pd ha sottoscritto la proposta di legge ‘Ero straniero’ per un modello di ingressi legali finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro, anche per rispondere alle continue richiesta di manodopera delle imprese italiane”.