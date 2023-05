Migranti: Bonafè, ‘con destra al governo sbarchi aumentano, non sanno che fare’

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Da quando siete al governo gli sbarchi sono aumentati. Avete raccontato che è colpa delle Ong ma sono il 10% dei migranti che arrivano sulle nostre coste, fa un po’ ridere. La verità è che non sapete più cosa dire e non sapete cosa fare. In questi anni avete dispensato soluzioni irrealizzabili e ora che siete al governo non sapete cosa fare se non continuare a dispensare demagogia”. Così Simona Bonafè del Pd nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al dl Migranti.

“Continuate a parlare di emergenze quando abbiamo davanti un fenomeno strutturale che non si risolve a colpi di slogan”. Con la restrizione della protezione speciale “aumentate l’illegalità”.