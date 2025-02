Migranti: Bonafè, ‘licenziamento lavoratori certifica fallimento definitivo Albania’

13 Febbraio 2025

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “La notizia dei licenziamenti di massa operati dalla cooperativa incaricata della gestione dei centri di Shengjin e Gjader conferma la debolezza e l’inadeguatezza di un progetto che fin dall’inizio ha mostrato evidenti criticità”. Così la capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Affari Costituzionali della Camera, Simona Bonafè, commenta la decisione della cooperativa Medihospes di interrompere i contratti della maggior parte dei dipendenti assunti per la gestione delle strutture in Albania.

“Il cosiddetto ‘Progetto Albania’, voluto dalla premier Giorgia Meloni per la gestione dei migranti, si sta rivelando un’iniziativa fallimentare e dannosa per le casse dello Stato. Si tratta di uno spreco di denaro pubblico che supera il miliardo di euro, risorse che potevano essere investite in servizi essenziali per i cittadini italiani, come sanità, istruzione e welfare”.

“Il governo prenda atto del fallimento del progetto e non insista con ulteriori strappi istituzionali e interventi legislativi che rappresenterebbero solo un accanimento nel tentativo di mantenere in vita un’iniziativa ormai compromessa”.