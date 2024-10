Migranti: Bonelli a Meloni, ‘le regalo relazione Onu su guardia costiera’

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “E’ inutile presidente Meloni che si metta le mani nei capelli: la guardia costiera tunisina è colpevole di stupri e torture e deve chiedere scusa a Sea Watch”. Così Angelo Bonelli alla Camera per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio Ue e mostrando un foglio in aula, aggiunge: “Presidente Meloni le faccio dono della relazione dell’Onu in cui si dice che la guardia costiera è stata anche complice degli scafisti”.