Migranti: Bonelli a P.Chigi con lettera per Meloni, ‘Dna vittime, almeno si piangono cari’**

Marzo 14, 2023

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Una lettera per la premier Giorgia Meloni con un appello: “consentire ai famigliari delle vittime del naufragio di Cutro di piangere i loro cari”. Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, arriva a passo spedito a Palazzo Chigi, per chiedere al premier un gesto di pietas. “Si prelevi il DNA dei famigliari, che vivono nel dolore. I subacquei che stanno cercando i corpi ci hanno detto che i cadaveri sono irriconoscibili – va avanti Bonelli – l’unico modo per dare loro un nome è prelevare il DNA: questo consentirebbe il rintracciamento familiare, tramite campioni salivari, consentendo a queste persone, che non possono rimanere in eterno a Cutro ma devono rientrare nei Paesi dove hanno cittadinanza -molti l’ho hanno già fatto- di poter piangere i loro cari. Lo chiedono a Meloni, alla quale rivolgo questo appello: faccia un gesto che sarebbe molto apprezzato. Queste persone non possono restare a Steccato, consentiamo loro almeno di far piangere i cari che hanno perso in questa grande tragedia”.