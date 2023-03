Migranti: Bonelli, ‘altre vittime evitabili, vergogna europea’

Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “È sconcertante quello che sta accadendo nel Mediterraneo: ci troviamo di fronte ad un altro naufragio con decine di vittime e di annegati. Si tratta dello stesso gommone che è stato segnalato ieri sera e al quale il governo italiano ha chiesto di tornare indietro e alla guardia costiera libica di intervenire, risultato: altre vite annegate in mare. Il ministro Piantedosi, che coordina queste operazioni, è un’onta per l’Italia e ne chiediamo dimissioni”. Così in una nota il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Ricordo che il ministro libico Emad Trabelsi è colui che faceva il trafficante di migranti e che oggi chiede intese con l’Italia a partire dagli incontri con il ministro Piantedosi. L’inazione dell’Europa è vergognosa – conclude – chiediamo subito navi europee nel mar Mediterraneo per i soccorsi perché siamo di fronte ad un’imponente crisi umanitaria: basta frasi ipocrite di cordoglio e di circostanza”.