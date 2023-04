Migranti: Bonelli (Avs), ‘Meloni fa foto con bimbi e poi vuole eliminare protezione’

Aprile 16, 2023

Roma, 16 apr (Adnkronos) – “La protezione umanitaria per i migranti esiste in tutta Europa sulla base della Convenzione di Ginevra e dell’ordinamento europeo. Secondo Eurostat, sono 25 i Paesi europei – che prevedono la concessione di una forma di protezione per ‘motivi umanitari’ (humanitarian reasons). Di questi, 21 sono membri dell’Unione Europea”. Lo dice il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

“Con questa terminologia, Eurostat fa riferimento ai migranti che non ricevono lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma vengono comunque accolti, appunto, su basi umanitarie. Salvini e Meloni studino di più e non portino ancora una volta l’Italia fuori dal diritto internazionale. Fare le foto abbracciando i bambini africani mentre si vogliono abrogare le forme di protezione speciale per chi scappa da guerre o chi è perseguitato rappresenta l’aspetto orrendo della politica di questo governo”, conclude Bonelli.