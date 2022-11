Migranti: Bonelli, ‘dopo nostre denunce si riafferma diritto internazionale’

Novembre 8, 2022

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Quando ieri sono salito sulla nave Geo Barents era evidente che ci trovavamo non solo di fronte ad una situazione sanitaria drammatica, che insieme al senatore Antonio Nicita abbiamo prontamente denunciato, ma ad una strategia politica di comunicazione del ministro Piantedosi e del Governo fatta sulla vita dei naufraghi. In questi minuti dopo ulteriori ispezioni sanitarie da noi sollecitate tutti i naufraghi sono stati fatti scendere dalla nave di medici senza frontiere. Si afferma il diritto internazionale, perlomeno in queste ore”. Cosí il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.