Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Sui migranti il governo canta vittoria, ma non sappiamo su cosa dal momento in cui non ci sarà la redistribuzione. Una cosa la vogliamo dire chiara: basta alla propaganda elettorale sulla disperazione dei migranti, non prendete un voto sulla disperazione delle persone”. Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, parlando con i giornalisti a piazza Montecitorio.