Migranti: Bonelli, ‘governo chiede 5000 euro per la libertà, uno schifo’

Settembre 22, 2023

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Il migrante che verserà 5.000 euro non andrà nei centri di detenzione. Invece chi non paga va nei campi di detenzione, come li chiama il governo. Questa vergogna si aggiunge alle tante di questo governo. Una norma che garantisce la libertà a chi paga fa solo schifo. Ed è significativo della natura punitiva della norma che l’importo da mettere a garanzia non possa essere messo da terzi”. Così su X il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, in riferimento al decreto del ministero dell’Interno pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.