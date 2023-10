Migranti: Bonelli, ‘Meloni attacca giudici per nascondere fallimenti’

Ottobre 2, 2023

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “I giudici applicano le leggi e rispondono alla Costituzione della Repubblica Italiana, non al Governo. Ogni giorno, la presidente Meloni trova un nuovo nemico con cui scontrarsi: un giorno sono le Ong, il giorno successivo parla di complotto e di Governo tecnico, per poi passare agli attacchi verso la Germania”. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, in un punto stampa a piazza Montecitorio.

“Ma perché questa costante ricerca di un avversario? Dietro questa strategia si cela il tentativo di deviare l’attenzione dal fallimento delle politiche economiche, sociali ed ambientali che caratterizzano il suo mandato”.

“Ci troviamo di fronte a un Paese che si sta profondamente impoverendo, con famiglie che sprofondano nella povertà a un ritmo allarmante. La Meloni che parla di illegalità cominci lei ad applicare le leggi come la tassa sugli extraprofitti energetici dove 8,3 mld € sono stati sanati alle lobby energetiche che hanno speculato sul gas È una ricchezza accumulata sulle spalle delle cittadine e dei cittadini italiani, che pagano il prezzo dell’ennesimo di quella che per noi e’ una rapina sociale”.