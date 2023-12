Migranti: Bonelli, ‘record sbarchi, Meloni e Salvini chiederanno dimissioni Piantedosi?’

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “I dati di Frontex per il 2023 certificano che ci troviamo di fronte a una sfida umanitaria senza precedenti con l’aumento dei flussi migratori irregolari. I dati rilasciati dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera indicano un record di 355.300 arrivi, cifra più alta riscontrata dal 2016, con una drammatica situazione nel Mediterraneo centrale, che rimane la rotta migratoria più trafficata”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli.

“Ci chiediamo a questo punto se la Premier Meloni e il Ministro Salvini chiederanno le dimissioni del Ministro dell’Interno Piantedosi, dopo aver costruito per anni una campagna d’odio contro i flussi migratori, chiedendo un giorno sì e l’altro pure le dimissioni dell’allora Ministra Lamorgese”.

“Questi numeri non devono essere visti solo come statistiche, ma come persone in cerca di aiuto e protezione. La priorità assoluta deve essere la tutela dei diritti umani e la sicurezza di coloro che fuggono da situazioni di pericolo e instabilità nei loro paesi d’origine. Ma una cosa deve essere chiara: per creare flussi legali bisogna abolire la legge Bossi-Fini”.