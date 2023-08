Migranti: Bonelli, ‘vergogna del governo che fa la guerra a Ong e lascia soli i sindaci’

Agosto 27, 2023

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Dobbiamo fermare in tutte le maniere questa vergogna del governo che continua a osteggiare le Ong che salvano vite umane. Bisogna solo ringraziare chi, come l’equipaggio di Open Arms, continua a salvare persone in mare senza badare alle denunce ricevute dal governo italiano. Governo che è in difficoltà perché in Europa ha preferito l’asse con Orban e Morawiecki mentre proprio Ungheria e Polonia sono i Paesi che più si oppongono a una presa di posizione europea sulla questione migranti. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: oltre 4.000 sbarchi negli ultimi due giorni a Lampedusa senza alcun intervento concreto del governo che sta lasciando sola l’amministrazione dell’isola come tantissimi comuni italiani, abbandonati e senza aiuti”. Così su Facebook il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli