Migranti: Bonino, ‘accordo con Tunisia emerito flop’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – Il memorandum con la Tunisia “è, come era ampiamente prevedibile, un emerito flop”. Così Emma Bonino a FanPage. “Tra l’altro il nostro Paese non è affatto pronto a gestire un’emergenza come quella che vediamo a Lampedusa, un’emergenza che non è numerica, ma umanitaria. Non abbiamo nessun piano. E il memorandum ha dato anche riparo a questa disumana campagna che Saied ha scatenato contro i migranti di colore che provengono dall’Africa sub sahariana, che sono stati deportati anche nel deserto e lasciati lì a morire, senza acqua, cibo, coperte”.

“E ora, negare addirittura una visita di una delegazione dell’Europarlamento è un fatto grave. Non credo comunque che la vicenda possa concludersi qui, ci saranno conseguenze. Sicuramente è uno schiaffone all’Unione europea” da parte della Tunisia. Rispetto alle parole di Salvini sulla “regia” dietro agli sbarchi, Bonino ha aggiunto: “Chi sarebbero i mandanti e gli organizzatori? Se Salvini ha delle prove le condivida. Sono tutte elucubrazioni che fanno più male che bene. Nel frattempo abbiamo una realtà di cui occuparci”.

Dal punto di vista dell’Ue, ha proseguito Bonino, “non è sicuramente un bello spettacolo la decisione presa da Francia e Germania. È un fallimento degli Stati membri dell’Unione europea, che non vogliono accogliere questi disperati. La Commissione europea ha fatto tanto proposte in questi anni, tutte respinte dagli Stati membri, l’unanimità su una politica europea sull’immigrazione non si è mai trovata. Fino a quando non ci arriveremo ogni Stato farà come gli pare, per rispondere al proprio elettorato”, ha concluso la leader di +Europa.