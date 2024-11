Migranti: Borghi (Iv), ‘secondo flop consecutivo Albania, Piantedosi riferisca’

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Siamo al secondo flop consecutivo di questa vicenda, il secondo buco nell’acqua. Abbiamo poliziotti che stanno controllando il nulla in Albania, mentre potrebbero venire nelle nostre strade, nelle nostre stazioni, davanti alle nostre scuole, a svolgere la loro funzione. È indispensabile che il ministro dell’interno, anziché insultare i sindaci e coloro i quali stanno sul territorio, venga in aula a spiegarci cosa sta succedendo in questo paese. Si sta sfiorando il ridicolo”. Lo dice il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, prendendo la parola in Aula al Senato.