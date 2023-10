Migranti: Borghi (Lega), ‘da sinistra attacchi a istituzioni e clima di tensione’

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Da sinistra solo attacchi alle istituzioni per coprire la vicenda del giudice di Catania. I ministri fanno il loro dovere, se interrogati dal Parlamento procedono con gli accertamenti. Le strumentalizzazioni cui stiamo assistendo in queste ore, contro Nordio e Piantedosi, danno l’idea del clima di tensione che una certa opposizione vorrebbe innescare. Basti pensare che non abbiamo sentito una parola a sostegno delle forze dell’ordine, in questi giorni oggetto di assurde insinuazioni: alla faccia della democrazia”. Così in una nota il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini.