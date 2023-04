Migranti: Boschi, ‘via protezione speciale aumenta illegalità’

Aprile 19, 2023

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “I partiti di governo hanno fatto una campagna elettorale basata sul grande evergreen del bloccare l’immigrazione, salvo poi spiegarci, come ha fatto il presidente del Senato La Russa, che quello che viene detto in campagna elettorale o all’opposizione non conta. Si può mentire annunciando il blocco navale e poi, una volta al governo, scoprire che quel blocco per fortuna non si può fare”. Così Maria Elena Boschi a Tagadà su La7.

“Lo stato di emergenza serve solo a dare l’idea che il governo stia facendo qualcosa, serve a dare una risposta all’elettorato di centrodestra spaesato perché non vede cavalcare i temi identitari e serve a fare qualche titolo di giornale, ma di sicuro non servirà ad altro. Come non servirà eliminare la protezione speciale che getterà nell’illegalità persone che sono integrate, hanno un lavoro e una famiglia”.