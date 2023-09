Settembre 26, 2023

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee”, il prefetto “può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture” ordinari, ma “per un periodo comunque non superiore a novanta giorni”. E’ quanto prevede il dl migranti atteso domani in Consiglio dei ministri.