Migranti: bozza dl, limiti a deroghe capienza centri accoglienza

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Si può derogare ai parametri di capienza previsti per i centri e le strutture di accoglienza”, ma con un limite, ovvero “nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni”. Mentre per i centri destinati ai minori, non si può eccedere “la misura massima del 50% rispetto ai posti previsti”. E’ quanto prevede il nuovo decreto migranti atteso in Cdm domani: il preconsiglio per esaminarlo si terrà alle 18 a Palazzo Chigi, ma sarebbero ancora “molti i nodi da sciogliere”, assicura chi lavora al dossier.