Migranti: Braga (Pd), ‘Meloni venga in Parlamento su accordo con Albania’

23 Maggio 2024

Roma, 23 mag (Adnkronos) – “Chiediamo al governo Meloni di fermarsi di fronte a questo spot elettorale che è un grande fallimento e di destinare quegli 800 milioni per finanziare la legge Schlein sulla sanità. Chiederemo al governo di venire a relazionare in Parlamento perché non possiamo accettare questo spreco di risorse e questa risposta sbagliata e inumana ai problemi dell’immigrazione”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla camera Chiara Braga a margine della conferenza stampa del Pd ‘Fermiamo l’accordo Italia-Albania’.