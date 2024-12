Migranti: Braga (Pd), ‘soldi in Albania sprecati, Meloni ne risponderà al Paese’

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic (Adnkronos) – “I soldi sprecati per i centri immigrati in Albania sono una vergogna inaccettabile. Quegli 800 ml potevano essere usati per ridurre le liste d’attesa nella sanità, per aprire nuovi asili nido o assumere insegnanti. Invece è costosa propaganda di Meloni. Ne risponderà al paese”. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, commentando la notizia della visita della segretaria Schlein ai centri in Albania.