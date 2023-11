Migranti: Braga, ‘Sunak? Crollano modelli basati su ingiustizia e crudeltà’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “La deportazione in paesi terzi non è ammissibile. Lo dice la Corte Suprema inglese. Ci sono condizioni e diritti che vanno rispettati per affrontare una questione epocale come l’immigrazione. Intanto crollano modelli basati su ingiustizia e crudeltà”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, su twitter.