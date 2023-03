Migranti: Calenda, ‘basta ideologie e opportunismi, lavoriamo a piano comune’

Marzo 21, 2023

Roma, 21 mar (Adnkronos) – “Quello che oggi vi chiediamo è di deporre il rumore di ogni colore e lavorare insieme per affrontare per tempo quella che descriviamo da dieci anni come un’emergenza ma che emergenza evidentemente non è”. Lo ha detto Carlo Calenda, in Senato, proponendo “alle forze politiche di maggioranza e opposizione una piattaforma comune per affrontare il tema dei migranti”.

Il leader di Azione ha sottolineato: “Dobbiamo arrivare in Europa con un piano realistico e rispettoso del diritto internazionale. E dobbiamo arrivarci insieme. Le posizioni politiche opportunistiche di ieri hanno portato al nulla di oggi. Non continuiamo così”.

Tra le altre cose, Calenda ha spiegato: “L’approccio ideologico fondato sulla contrapposizione “porti aperti”/”porti chiusi” non ha portato a nulla. Siamo tutti, o dovremmo esserlo, in cerca di soluzioni praticabili, umane, razionali. Sull’immigrazione siamo tutti prigionieri di un egoismo nazionale assolutamente ‘bipartisan'”.