Migranti: Calenda, ‘come extraprofitti anche accordo Albania buco nell’acqua’

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Vi ricordate la tassa sugli extraprofitti delle banche? Che il loro ‘denaro sarebbe tornato al popolo sovrano’? Bene, quella norma è finita in un nulla di fatto. Così come sarà un buco nell’acqua anche l’accordo sui migranti con l’Albania. La politica in Italia, sia di destra che di sinistra, negli ultimi 30 anni non ha prodotto nulla, se non rumore. È il momento di consolidare un’alternativa seria per il Paese. Avanti in Azione!”. Così Carlo Calenda sui social.