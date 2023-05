Migranti: Calenda, ‘Darmanin ha sbagliato ma al governo manca un piano’

Maggio 5, 2023

Roma, 5 mag (Adnkronos) – “Il ministro francese è andato oltre, non è la prima volta. Ma il punto c’è, e ne dobbiamo discutere: con questo governo abbiamo quadruplicato gli arrivi, avevano promesso il blocco navale, che non si può fare, e adesso non sanno come affrontarlo”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7.

“Primo, tenere bassi i toni. Il ministro francese ha sbagliato. Secondo, presentare un piano immigrazione, dalla missione Sofia all’integrazione di chi c’è qui in Italia”, ha spiegato il leader di Azione.

“Francia e Italia hanno bisogno di collaborare. Al di là dell’uscita sbagliata del ministro francese, i rapporti vano ricuciti”, ha detto Calenda.