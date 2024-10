Migranti: Calenda, ‘in Albania 40mila euro l’anno a migrante, follia e neanche funziona’

20 Ottobre 2024

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Meloni ha fatto un centro che ospita il 2% delle persone che arrivano al costo di 40mila euro a migrante l’anno, uno stipendio da funzionario di banca. Ha montato un filtro propagandistico che costa agli italiani 500,600 milioni di euro in più che tenere i migranti in Italia e non funziona neanche”. Così Carlo Calenda a Rlt. “Quale soluzione? Gli accordi con Libia, Tunisia, Egitto”.