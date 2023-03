Marzo 10, 2023

Roma, 10 mar (Adnkronos) – A Cutro “non è successo niente, nessuno ha spiegato niente. Solo la Meloni che dotata di superpoteri non so da chi, va in tutto il mondo a caccia di scafisti come i Navy seal. Tutte cose che non ci sono”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7.