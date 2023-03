Migranti: Calenda, ‘Meloni inventa nuovi reati sul globo terracqueo invece di dare spiegazioni’

Marzo 10, 2023

Roma, 10 mar (Adnkronos) – A Cutro “non è stato detto cosa non ha funzionato. Non c’è alcun dolo, non l’ho mai pensato. Ma qualcosa non ha funzionato”. Lo ha detto Carlo Calenda, a Tagadà, a proposito del Cdm a Cutro sul naufragio dei migranti.

“Io avrei fatto una analisi e avrei detto, non ha funzionato questo. Avrei detto parole di grande cordoglio, inequivocabili. Se la Meloni avesse detto questo invece di inventare nuovi reati sul globo terracqueo sarebbe stato più semplice -ha spiegato il leader di Azione-. Perché dobbiamo avere un presidente del Consiglio che davanti a una tragedia dice, abbiamo fatto tutto perfettamente? Ci sono 70 orti. E perché dobbiamo avere una opposizione che dice, l’avete provocato voi. Non si può capire quello che è successo?”.