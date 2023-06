Migranti: Calenda, ‘Pd si autosconfessa, sbagliato e assurdo’**

Giugno 23, 2023

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “L’operato di Minniti è stato fondamentale in una condizione di assoluta emergenza. Magari avercelo oggi un ministro degli Interni così capace! Non votare per la formazione e il rafforzamento della guardia costiera libica è sbagliato nel merito e assurdo politicamente perché sconfessa il lavoro fatto dai governi del Pd”. Così Carlo Calenda su twitter.

“Io, che di quel governo facevo parte, pur non essendo iscritto al Pd, rivendico quell’impegno e quei provvedimenti. Oggi non vedo uno straccio di idea su come gestire l’immigrazione a destra come a sinistra. Siamo ancora a porti aperti contro porti chiusi. Due posizioni ideologiche, ridicole e irrealizzabili”.