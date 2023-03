Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Piantedosi dal DLRave al “carico residuale” per finire alle orripilanti dichiarazioni sui migranti e ai balbettamenti successivi (“li andremo a prendere noi”), ha dimostrato di non essere adatto a fare il Ministro. Sarebbe saggio per il Governo chiedergli un passo indietro”. Lo scrive in un tweet il leader di Azione, Carlo Calenda.