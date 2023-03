Marzo 6, 2023

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Per ora posso giudicare quello che so, quello che Piantedosi ha detto e che ho trovato del tutto inopportuno, quello che non sappiamo ancora se ci sia stata una pecca, voluta o non voluta, nei soccorsi”. Così Carlo Calenda a Oggi è un altro giorno su Rai1.