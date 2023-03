Marzo 7, 2023

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Piantedosi di deve dimettere? Sì, non per responsabilità acclarate che non conosciamo ancora, ma penso che Piantedosi ha il problema di capire che fa il ministro della Repubblica”. Così Carlo Calenda a L’Aira che Tira su La7.

Una mozione di sfiducia collettiva delle opposizione? “Dipende cosa c’è scritto. Se c’è scritto che il governo lo ha fatto apposta” a non soccorrere “io non la sottoscrivo”. Infine sul Cdm a Cutro “è una cosa positiva”.