Migranti: Calovini (Fdi), ‘accordo Ue conferma che linea italiana è quella giusta’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Le notizie che arrivano da Bruxelles, a margine della riunione del Coreper, sono la conferma che la linea italiana sulla politica della gestione del fenomeno migratorio in Europa sia quella corretta. Nei giorni scorsi ci si è voluto soffermare sulle tensioni e sulle difficoltà che il governo Meloni riscontrerebbe in Europa ma queste sono solo illazioni che non si basano su alcun dato oggettivo. La verità è che la politica estera del governo Meloni è apprezzata da tutti i Paesi europei e non solo: il fatto che si sia trovata una convergenza sul tema delle Ong, escludendole dall’accordo come richiesto dal nostro governo, evidenza l’ottimo lavoro dell’esecutivo a guida Meloni in politica internazionale”. Lo dice il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari Esteri a Montecitorio, Giangiacomo Calovini.