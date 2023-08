Migranti: Calovini (Fdi), ‘bene politica estera governo per gestione flussi’

Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Sono comprensibili le preoccupazioni dei sindaci sul tema migratorio sapendo che ogni giorno operano al meglio per il bene delle proprie comunità. Tuttavia devono comunque sapere che le istituzioni nazionali e il governo sono sempre al loro fianco. I numeri dei migranti sono in aumento come lo erano lo scorso anno quando il governo aveva una maggioranza ben diversa ed è per questo che non credo sia il caso di fare inutili polemiche ma di adoperarsi al meglio perché la gestione dei confini nazionali sia una priorità di tutti. Il governo Meloni sin da subito si è attivato in questa direzione colpendo chi lucra sul traffico degli esseri umani e aumentando il processo di rimpatrio per i molti che non hanno diritto a permanere sul nostro territorio. A ciò bisogna aggiungere che la politica estera di successo adottata in questi mesi del governo, specie nel Mediterraneo, porterà a importanti e tangibili risultati quanto prima”. Lo ha detto il deputato e capogruppo in commissione Affari esteri di Fratelli d’Italia, Giangiacomo Calovini.