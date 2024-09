Migranti: Cantalamessa (Lega), ‘dossieraggio indegno e processo politico contro Salvini’

9 Settembre 2024

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Ci sono le sconcertanti rivelazioni de La Verità sulla macchina del fango contro la Lega messa in atto da giornalisti di sinistra – taciuta da gran parte dei media e, guarda caso, anche dall’opposizione – e sabato a Palermo c’è la requisitoria della pubblica accusa nel processo OpenArms dove Matteo Salvini è imputato per sequestro di persona plurimo e rifiuto di atti d’ufficio. L’ex ministro dell’Interno rischia fino a 15 anni di carcere per aver difeso i confini italiani. Un dossieraggio indegno per screditare il Carroccio e un processo politico inaccettabile voluto dalla sinistra per danneggiare Salvini. Vicende vergognose, ma abbiamo le spalle larghe e le affrontiamo a testa alta”. Così il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Antimafia a Palazzo Madama e responsabile dipartimento Antimafia del partito.